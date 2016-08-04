Маккаби - Пандурий: 04 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Игьебор 24
Бенаюн 80
2:1
Первый матч 3:1

Маккаби - Пандурий: 04 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Пандурий
Тыргу-Жиу
Браун 57
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 20:30 МСК
4.08.2016, 20:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
80'
80'
90
21
Филипенко
Егор Филипенко
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
6
Альберман
Гал Альберман
90
40
Игьебор
Носа Игьебор
24'
24'
90
22
Рикан
Ави Рикан
90
15
Мича
Дор Мича
90
70
Са
Орланду Са
73
Запасные
55
Охайон
Хавив Охайон
-
23
Голаса
Эйял Голаса
-
42
Перец
Дор Перец
-
10
Ицхаки
Барак Ицхаки
17
9
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
-
26
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
-
Пандурий
мин
-
Браун
Скотт Браун
57'
57'
90

События

Матч окончен 2:1
ГОЛ! 2:1
Йосси Бенаюн
80'
Замена
Барак Ицхаки
Орланду Са
73'
57'
ГОЛ! 1:1
Скотт Браун
ГОЛ! 1:0
Носа Игьебор
24'

Прошлые матчи

04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:30
Маккаби
2 : 1
Пандурий
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:30
Маккаби
2
Пандурий
1
28.07.2016 28 июля 2016 чт 21:00
Пандурий
1 : 3
Маккаби
28.07.2016 28 июля 2016 чт 21:00
Пандурий
1
Маккаби
3