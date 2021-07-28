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Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Лоренцо Инсинье
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Игорь Акинфеев
Артем Дзюба
Андрей Лунев
Кристиан Эриксен
Джанлуиджи Доннарумма
Леонардо Бонуччи
Александр Селихов
Россия
Италия
Англия
Украина
Нидерланды
Дания
Испания
Бельгия
Португалия
Франция
Аргентина
Спартак
Динамо
Ювентус
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Зенит
Локомотив
Ливерпуль
Реал
Барселона
Челси
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
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Англия
Криштиану Роналду
РПЛ
Лига чемпионов
Станислав Черчесов
Неймар
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
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Лучшие тексты
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Ленинградец VS Динамо
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Ленинградец - Динамо: 28 июля 2021 смотреть онлайн
Ленинградец
Санкт-Петербург
-:-
Ленинградец - Динамо: 28 июля 2021 смотреть онлайн
Динамо
Санкт-Петербург
Кубок России, 1/128 финала
Кубок России,
1/128 финала
Россия
28 июля 2021, -:- МСК
28.07.2021, -:- МСК
среда
Составы
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Ленинградец
мин
5
Костин
Сергей Костин
31
Шиков
Николай Шиков
35
Сизько
Даниил Сизько
12
Пинчук
Василий Пинчук
47
Казаков
Руслан Казаков
27
Микушин
Владислав Микушин
97
Поляков
Никита Поляков
44
Анисимов
Андрей Анисимов
23
Хлусов
Никита Хлусов
2
Николаев
Сергей Николаев
Запасные
75
Будачев
Иван Будачев
-
4
Баширов
Руслан Баширов
-
24
Савицкий
Иван Савицкий
-
22
Петров
Максим Петров
-
84
Воробьев
Роман Воробьев
-
79
Троянов
Константин Троянов
-
11
Умаров
Ризван Умаров
-
Главный тренер
Денис Бушуев
Динамо
мин
-
Шиков
Николай Шиков
Главный тренер
Александру Куртиян