Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Тана 51
1:1
Матч завершен
Малага
Малага
Санта Крус 72
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
10 янв. 2016, 20:15 МСК
10.01.2016, 20:15 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
22
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
2
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
90
20
Виера
Хонатан Виера
90
4
Гомес
Висенте Гомес
90
15
Меса
Роке Меса
90
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
84
10
Араухо
Серхио Араухо
70
24
Тана
Тана
51'
51'
81
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
5
Гарсия
Давид Гарсия
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
19
Кулио
Хуан Кулио
11
Момо
Момо
12
Вакасо
Мубарак Вакасо
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
19
Бока
Артур Бока
90
3
Велигтон
Велигтон
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
2
Альбентоса
Рауль Альбентоса
90
5
Кастро
Гонсало Кастро
76
6
Камачо
Игнасио Камачо
90
14
Ресио
Ресио
90
28
Хуанпи
Хуанпи
58
24
Санта Крус
Роке Санта Крус
72'
72'
90
20
Чоп
Дуйе Чоп
87
Запасные
13
Очоа
Гильермо Очоа
21
Филипенко
Егор Филипенко
15
Ангелери
Маркос Ангелери
17
Дуда
Дуда
10
Орта
Рикарду Орта
31
Форнальс
Пабло Форнальс
39
Онтиверос
Хавьер Онтиверос