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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
0:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Симон 19
Лукас 90
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
29 нояб. 2015, -:- МСК
29.11.2015, -:- МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
2
Симон
Давид Симон
19'
19'
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
81
11
Момо
Момо
69
20
Виера
Хонатан Виера
90
4
Гомес
Висенте Гомес
90
15
Меса
Роке Меса
87
10
Араухо
Серхио Араухо
90
24
Тана
Тана
90
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
5
Гарсия
Давид Гарсия
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
19
Кулио
Хуан Кулио
7
Алеман
Наусет Алеман
12
Вакасо
Мубарак Вакасо
9
Падрон
Асдрубал Падрон
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
-
Симон
Давид Симон
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
12
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
5
Москера
Педро Москера
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
6
Кани
Кани
69
7
Лукас
Лукас
90'
90'
90
20
Родригес
Джонатан Родригес
58
Запасные
13
Фабри
Фабри
23
Лопо
Альберто Лопо
15
Лауре
Лауре
24
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
19
Файр
Файкал Файр
17
Картабия
Федерико Картабия
9
Риера
Ориоль Риера