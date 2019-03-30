Краснодар-2 - Шинник: 30 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
1:1

Краснодар-2 - Шинник: 30 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
30 марта 2019, 15:00 МСК
30.03.2019, 15:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
Краснодар-2
1
Шинник
2
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:30
Шинник
0 : 0
Краснодар-2
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:30
Шинник
0
Краснодар-2
0
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 18:00
Краснодар-2
2 : 2
Шинник
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 18:00
Краснодар-2
2
Шинник
2
30.03.2019 30 марта 2019 сб 15:00
Краснодар-2
1 : 1
Шинник
30.03.2019 30 марта 2019 сб 15:00
Краснодар-2
1
Шинник
1
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
Шинник
2 : 2
Краснодар-2
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
Шинник
2
Краснодар-2
2