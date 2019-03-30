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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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ФНЛ
Краснодар-2 VS Шинник
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Краснодар-2 - Шинник: 30 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
1:1
Краснодар-2 - Шинник: 30 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 29 тур
ФНЛ,
29 тур
Россия
30 марта 2019, 15:00 МСК
30.03.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
Краснодар-2
1
Шинник
2
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
18:30
Шинник
0 : 0
Краснодар-2
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
18:30
Шинник
0
Краснодар-2
0
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
Краснодар-2
2 : 2
Шинник
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
Краснодар-2
2
Шинник
2
30.03.2019
30 марта 2019
сб
15:00
Краснодар-2
1 : 1
Шинник
30.03.2019
30 марта 2019
сб
15:00
Краснодар-2
1
Шинник
1
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Шинник
2 : 2
Краснодар-2
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Шинник
2
Краснодар-2
2