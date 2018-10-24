Краснодар-2 - Нижний Новгород: 24 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
0:2

Краснодар-2 - Нижний Новгород: 24 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
24 окт. 2018, 18:00 МСК
24.10.2018, 18:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-
Нижний Новгород
мин
1
Анисимов
Артур Анисимов
14
Султонов
Мухаммад Султонов
11
Темников
Иван Темников
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
5
Шумских
Алексей Шумских
7
Маляров
Кирилл Маляров
22
Каккоев
Никита Каккоев
41
Сапета
Александр Сапета
20
Комолов
Павел Комолов
8
Попов
Артем Попов
10
M. Yansane
M. Yansane
Запасные
99
Сысуев
Николай Сысуев
-
23
Зуйков
Сергей Зуйков
-
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
-
6
Гащенков
Михаил Гащенков
-
17
Горбунов
Игорь Горбунов
-
61
Ставпец
Александр Ставпец
-
9
Галаджан
Артем Галаджан
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
77
Beka Kavtaradze
Beka Kavtaradze
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Краснодар-2
2 : 3
Нижний Новгород
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
3
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 16:00
Краснодар-2
2 : 2
Нижний Новгород
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 16:00
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
2
11.05.2019 11 мая 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
11.05.2019 11 мая 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 18:00
Краснодар-2
0 : 2
Нижний Новгород
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 18:00
Краснодар-2
0
Нижний Новгород
2