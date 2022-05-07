Краснодар-2 - Енисей: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
-:-

Краснодар-2 - Енисей: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
7 мая 2022, -:- МСК
7.05.2022, -:- МСК
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Предварительный состав

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Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов
Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов

Прошлые матчи

24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Краснодар-2
0
Енисей
2
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:00
Енисей
0 : 1
Краснодар-2
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:00
Енисей
0
Краснодар-2
1
13.11.2019 13 нояб. 2019 ср 15:00
Краснодар-2
4 : 0
Енисей
13.11.2019 13 нояб. 2019 ср 15:00
Краснодар-2
4
Енисей
0
28.07.2019 28 июля 2019 вс 11:00
Енисей
0 : 1
Краснодар-2
28.07.2019 28 июля 2019 вс 11:00
Енисей
0
Краснодар-2
1