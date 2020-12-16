Матч завершен
Коруксо
Коруксо
0:4
Матч завершен
Малага
Малага
18
65
76
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 17:15 МСК
16.12.2020, 17:15 МСК
среда
События
Составы
Малага
мин
-
Orlando Sá
Orlando Sá
18'
18'
78
-
J. Cruz
J. Cruz
65'
65'
89
-
Y. Rahmani
Y. Rahmani
76'
76'
89