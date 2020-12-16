Матч завершен
Кинтанар дель Рей
Кинтанар дель Рей
1:2
Матч завершен
Спортинг
Хихон
63
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 20:00 МСК
16.12.2020, 20:00 МСК
среда
События
Составы
Кинтанар дель Рей
мин
-
L. Verdu
L. Verdu
89
Спортинг
мин
-
P. Garcia
P. Garcia
60
-
M. Valiente
M. Valiente
89
-
N. Cumic
N. Cumic
63'
63'
80
-
J. Gragera
J. Gragera
89