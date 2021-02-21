Матч завершен
Кане Руссийон
Кане-Руссийон
1:1
( 4 : 2)
Матч завершен
Стад Пуатьевен
Пуатье
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
21 февр. 2021, 16:00 МСК
21.02.2021, 16:00 МСК
воскресенье
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