КАМАЗ - Спартак-2: 23 октября 2021 смотреть онлайн

КАМАЗ
Набережные Челны
-:-

КАМАЗ - Спартак-2: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Спартак-2
Москва
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
23 окт. 2021, -:- МСК
23.10.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов

Прошлые матчи

11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
Спартак-2
4 : 0
КАМАЗ
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
Спартак-2
4
КАМАЗ
0
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 14:00
КАМАЗ
0 : 1
Спартак-2
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 14:00
КАМАЗ
0
Спартак-2
1