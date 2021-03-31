Исландия (мол.) - Франция (мол.): 31 марта 2021 смотреть онлайн

Исландия (мол.)
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Исландия (мол.) - Франция (мол.): 31 марта 2021 смотреть онлайн

Франция (мол.)
Чемпионат Европы U-21, 3 тур

Чемпионат Европы U-21,

3 тур
31 марта 2021, 19:00 МСК
31.03.2021, 19:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Исландия (мол.)
мин
13
Гуннарссон
Патрик Гуннарссон
7
Йоуханнессон
Исак-Бергманн Йоуханнессон
16
Гуннарссон
Хердур Инги Гуннарссон
4
Торкелссон
Роберт Орри Торкелссон
23
Лейфссон
Ари Лейфссон
6
Хаукссон
Алекс Тор Хаукссон
18
Виллумсон
Виллум Тор Виллумсон
9
Тордарсон
Стефан Тейтур Тордарсон
22
Тордарсон
Колбейнн Тордарсон
11
Торстейнссон
Йон Дагур Торстейнссон
17
Гудйонсен
Свейнн Арон Гудйонсен
Запасные
1
Олафссон
Элиас Рафн Олафссон
-
12
Валдимарссон
Хакон Рафн Валдимарссон
-
2
Палмасон
Финнур Томас Палмасон
-
5
Олафссон
Исак Оли Олафссон
-
8
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
20
Финнссон
Колбейнн Биркир Финнссон
-
21
Хельгасон
Торир Йоханн Хельгасон
-
14
Виллумссон
Бринйолфур Дарри Виллумссон
-
10
Андерсон
Микаэл Андерсон
-
15
Ингимундарсон
Валдимар Тор Ингимундарсон
-
19
Бьяркасон
Бьярки Стейнн Бьяркасон
-
Франция (мол.)
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
7
Трюффер
Адриен Трюффер
12
Кунде
Жюль Кунде
5
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
3
Фофана
Уэсли Фофана
4
Камара
Бубакар Камара
10
Гендузи
Маттео Гендузи
17
Камавинга
Эдуардо Камавинга
15
Февр
Ромен Февр
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
9
Гуири
Амин Гуири
Запасные
23
Меслие
Илан Меслие
-
16
Берто
Димитри Берто
-
21
Мауасса
Файто Мауасса
-
6
Конате
Ибраима Конате
-
2
Калюлю
Пьер Калюлю
-
11
Иконе
Нанитамо Иконе
-
20
Сумаре
Бубакари Сумаре
-
14
Чуамени
Орельен Чуамени
-
8
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
-
19
Лорьенте
Арман Лорьенте
-
18
Муани
Рандаль Коло Муани
-

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