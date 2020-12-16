Матч завершен
Ибица Ислас Питиусас
Ибица
0:2
Матч завершен
Сабадель
Сабадель
79
90
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 21:00 МСК
16.12.2020, 21:00 МСК
среда
События
Составы
Сабадель
мин
-
Nestor Querol
Nestor Querol
79'
79'
89
-
Stoichkov
Stoichkov
90'
90'
89
-
J. Olmo
J. Olmo
89