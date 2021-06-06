Германия (мол.) - Португалия (мол.): 06 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Германия (мол.)
1:0

Германия (мол.) - Португалия (мол.): 06 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Португалия (мол.)
Чемпионат Европы U-21, Финал

Чемпионат Европы U-21,

Финал
6 июня 2021, 22:00 МСК
6.06.2021, 22:00 МСК
воскресенье
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Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
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