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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гавр
Гавр
Алассан 12
Алассан 90
2:3
Матч завершен
Нанси
Нанси
Фере 16
Бризон 31
Н'Гуэмо 90
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
31 янв. 2009, 21:00 МСК
31.01.2009, 21:00 МСК
суббота
Эрве Пиччирилло
Эрве Пиччирилло
Главный Судья
Составы
Гавр
мин
0
Франкур
Петер Франкур
90
0
Алла
Хасан Алла
90
0
Диалло
Мамаду Диалло
90
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Нестор
Лоик Нестор
78
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Алассан
Амаду Алассан
12'
90'
12', 90'
90
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
90
0
Маранж
Флориан Маранж
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
46
Запасные
0
Пласид
Джонни Пласид
0
Жилле
Николя Жилле
0
Ба
Абассе Ба
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
0
Фонтен
Жан-Паскаль Фонтен
0
Давидас
Оливье Давидас
0
Норо
Стефан Норо
Нанси
мин
0
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
90
0
Бьянкалани
Фредерик Бьянкалани
90
0
Луис
Андре Луис
90
0
Макалусо
Дамиан Макалусо
90
0
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
0
Беренге
Паскаль Беренге
90
0
Бризон
Жонатан Бризон
31'
31'
90
0
Гаванон
Бенжамен Гаванон
90
0
Фере
Жюльен Фере
16'
16'
66
0
Диа
Иссиар Диа
77
0
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
Запасные
0
Грегорини
Дамьен Грегорини
0
Элдер
Элдер
0
Адже
Жоффре Адже
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90'
0
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
0
Зерка
Монсеф Зерка
0
Гуннарссон
Вейгар Палль Гуннарссон