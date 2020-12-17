Матч завершен
Эстремадура
Альмендралехо
84
1:2
Матч завершен
Сокуэльямос
Сокуэльямос
32
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
17 дек. 2020, 22:30 МСК
17.12.2020, 22:30 МСК
четверг
События
Составы
Эстремадура
мин
-
Dani Perez
Dani Perez
89
-
R. Mesa
R. Mesa
84'
84'
89
Сокуэльямос
мин
-
E. Dominguez
E. Dominguez
32'
32'
62
-
S. Barreto
S. Barreto
89