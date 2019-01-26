Донкастер Роверс - Олдхэм: 26 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Донкастер Роверс
Донкастер
2:1

Донкастер Роверс - Олдхэм: 26 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Олдхэм
Олдхэм
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
26 янв. 2019, 18:00 МСК
26.01.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Запасные
10
Роуи
Томми Роуи
-
11
Кроуфорд
Али Кроуфорд
-
Олдхэм
мин
10
О'Грэди
Крис О'Грэди
90
27
Непомусено
Геваро Непомусено
90
Запасные
23
Хант
Роб Хант
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Донкастер Роверс
2 : 1
Олдхэм
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Донкастер Роверс
2
Олдхэм
1

Новости

Босс английского клуба поджег свой стадион ради компенсации на новый. Но поджигатель выронил телефон – оба сели
#Донкастер
14 июля 2020, 22:04