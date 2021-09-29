Олимп-Долгопрудный - Металлург: 29 сентября 2021 смотреть онлайн

Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
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Олимп-Долгопрудный - Металлург: 29 сентября 2021 смотреть онлайн

Металлург
Липецк
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
29 сент. 2021, -:- МСК
29.09.2021, -:- МСК
среда
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Олимп-Долгопрудный
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A. Gorbanets
A. Gorbanets
Главный тренер
Андрей Мещанинов