Металлург - Олимп-Долгопрудный: 10 апреля 2022 смотреть онлайн

Металлург
Липецк
-:-

Металлург - Олимп-Долгопрудный: 10 апреля 2022 смотреть онлайн

Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
10 апр. 2022, -:- МСК
10.04.2022, -:- МСК
воскресенье
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Олимп-Долгопрудный
мин
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A. Gorbanets
A. Gorbanets
Главный тренер
Андрей Мещанинов