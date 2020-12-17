Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
13
1:0
Матч завершен
Эль Эхидо
Эль Эхидо
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
17 дек. 2020, 19:00 МСК
17.12.2020, 19:00 МСК
четверг
События
Составы
Депортиво
мин
-
H. Hernandez
H. Hernandez
13'
13'
89
-
B. Granero
B. Granero
89
-
B. Galan
B. Galan
89
Эль Эхидо
мин
-
Toni Arranz
Toni Arranz
89
-
J. Rosa
J. Rosa
89
-
L. Ferraz Vila
L. Ferraz Vila
89