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Легкая атлетика
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Чемпионат Европы U-21
Дания (мол.) VS Германия (мол.)
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Дания (мол.) - Германия (мол.): 31 мая 2021 смотреть онлайн
Дания (мол.)
-:-
Дания (мол.) - Германия (мол.): 31 мая 2021 смотреть онлайн
Германия (мол.)
Чемпионат Европы U-21, 1/4 финала
Чемпионат Европы U-21,
1/4 финала
31 мая 2021, -:- МСК
31.05.2021, -:- МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Дания (мол.)
мин
1
Кристенсен
Оливер Кристенсен
3
Поульсен
Андреас Поульсен
5
Нельссон
Виктор Нельссон
4
Серенсен
Мадс Серенсен
15
Карстенсен
Расмус Карстенсен
10
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
6
Нартей
Николас Нартей
20
Андерсен
Магнус Андерсен
8
Линдстрем
Йеспер Линдстрем
19
Исаксен
Густав Исаксен
11
Драйер
Андерс Драйер
Запасные
22
Хермансен
Мадс Хермансен
-
16
Виндаль
Петер Виндаль
-
2
Расмуссен
Мадс Расмуссен
-
13
Алвес
Фредерик Алвес
-
12
Хауснер
Себастьян Хауснер
-
18
Йенсен
Виктор Йенсен
-
14
Юльманн
Мортен Юльманн
-
21
Хольс
Карло Хольс
-
17
Дарами
Мохаммед Дарами
-
7
Лаурсен
Николай Лаурсен
-
9
Фредериксен
Николай Фредериксен
-
23
Фагир
Вахид Фагир
-
Германия (мол.)
мин
12
Дамен
Финн Дамен
6
Дорш
Никлас Дорш
3
Раум
Давид Раум
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
5
Пипер
Амос Пипер
21
Баку
Боте Баку
2
Вагноман
Йоша Вагноман
8
Майер
Арне Майер
22
Климович
Матео Климович
10
Нмеча
Лукас Нмеча
11
Бериша
Мергим Бериша
Запасные
1
Шуберт
Маркус Шуберт
-
23
Грил
Леннарт Грил
-
15
Якобс
Исмаил Якобс
-
16
Тиав
Малик Тиав
-
13
Озкан
Салих Озкан
-
9
Буркардт
Жонатан Буркардт
-
7
Мукоко
Юссуфа Мукоко
-
19
Maxim Leitsch
Maxim Leitsch
-
20
Vitaly Janelt
Vitaly Janelt
-
14
Stephan Ambrosius
Stephan Ambrosius
-
18
Florian Krüger
Florian Krüger
-