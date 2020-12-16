Матч завершен
Бургос
Бургос
57
90
2:0
Матч завершен
ФК Андорра
Андорра ла Велья
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 18:00 МСК
16.12.2020, 18:00 МСК
среда
События
Составы
Бургос
мин
-
J. Gomez
J. Gomez
57'
57'
79
-
S. Berjon
S. Berjon
90'
90'
89