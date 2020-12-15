Матч завершен
Атлетико Пульпиленьо
Пульпи
1:2
Матч завершен
Луго
Луго
58
88
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
15 дек. 2020, 20:00 МСК
15.12.2020, 20:00 МСК
вторник
События
Составы
Луго
мин
-
M. El Hacen
M. El Hacen
58'
88'
58', 88'
89
-
M. Djalo
M. Djalo
89
-
A. Quindimil
A. Quindimil
89
-
R. Garcia
R. Garcia
89