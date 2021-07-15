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Арарат VS Фехервар
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Арарат - Фехервар: 15 июля 2021 смотреть онлайн
Арарат
Ереван
-:-
-:-
Арарат - Фехервар: 15 июля 2021 смотреть онлайн
Фехервар
Секешфехервар
Лига конференций, 1 раунд
Лига конференций,
1 раунд
15 июля 2021, -:- МСК
15.07.2021, -:- МСК
четверг
Составы
События
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Фехервар
мин
74
Ковачик
Адам Ковачик
5
Фиола
Аттила Фиола
6
Муслиу
Визар Муслиу
8
Николов
Бобан Николов
71
Николич
Неманья Николич
22
Stopira
Stopira
96
Lyes Houri
Lyes Houri
7
I. Petryak
I. Petryak
Запасные
15
Ходжич
Армин Ходжич
-
42
Emil Rockov
Emil Rockov
-
20
Evandro
Evandro
-
70
Funsho Bamgboye
Funsho Bamgboye
-