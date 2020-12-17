Матч завершен
Алькойано
Алкой
6
4:1
Матч завершен
Ларедо
Ларедо
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
17 дек. 2020, 22:15 МСК
17.12.2020, 22:15 МСК
четверг
События
Составы
Алькойано
мин
-
Jony
Jony
6'
6'
89