Акрон - Краснодар-2: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Акрон
Тольятти
-:-

Акрон - Краснодар-2: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
2 апр. 2022, -:- МСК
2.04.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Акрон
мин
10
Газданов
Артур Газданов
13
Садыков
Булат Садыков
1
Волков
Сергей Волков
3
Литвин
Дмитрий Литвин
50
Феррейра
Херман Феррейра
19
Гогричиани
Гоча Гогричиани
44
Чичерин
Никита Чичерин
18
Килин
Антон Килин
27
Чудин
Иван Чудин
77
Баланович
Сергей Баланович
90
Делькин
Артем Делькин
Запасные
70
Гойло
Никита Гойло
-
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
66
Жестоков
Максим Жестоков
-
5
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
8
Герюгов
Азнаур Герюгов
-
11
Квеквескири
Даур Квеквескири
-
33
Бидловский
Давид Бидловский
-
87
Потапов
Андрей Потапов
-
61
Босов
Александр Босов
-
22
Эмини
Сефер Эмини
-
9
Майрович
Максим Майрович
-
99
Нихаев
Всеволод Нихаев
-
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов

Прошлые матчи

29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Краснодар-2
1
Акрон
1
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 15:00
Акрон
1 : 0
Краснодар-2
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 15:00
Акрон
1
Краснодар-2
0