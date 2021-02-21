Матч завершен
Ле-Пюи
Ле-Пюи
0:0
( 5 : 4)
Матч завершен
Шамалье
Шамалье
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
21 февр. 2021, 16:00 МСК
21.02.2021, 16:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Ле-Пюи
мин
-
L. Pellegrini (pen.)
L. Pellegrini (pen.)
89
-
A. Bosetti (pen.)
A. Bosetti (pen.)
89