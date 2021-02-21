Шамалье

Шамалье
Подписаться
Сайт
Страна
Франция
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
Ле-Пюи
0(5) : 0(4)
Шамалье
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
1/32 финала
Ле-Пюи
0
Шамалье
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
Подробнее