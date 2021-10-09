Велес - Краснодар-2: 09 октября 2021 смотреть онлайн

Велес
Москва
-:-

Велес - Краснодар-2: 09 октября 2021 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
9 окт. 2021, -:- МСК
9.10.2021, -:- МСК
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Предварительный состав

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Велес
мин
10
Кирсанов
Никита Кирсанов
98
Овчинников
Павел Овчинников
11
Галоян
Артур Галоян
24
Кахидзе
Александр Кахидзе
7
Фищенко
Руслан Фищенко
88
Майга
Мамаду Майга
77
Котов
Павел Котов
22
Родионов
Кирилл Родионов
5
Елисеев
Александр Елисеев
91
Федчук
Артем Федчук
19
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе
Запасные
35
Косаревский
Петр Косаревский
-
42
Вакулич
Алексей Вакулич
-
33
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
-
20
Малания
Диего Малания
-
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
-
21
Баев
Алексей Баев
-
17
Боковой
Андрей Боковой
-
97
Йосипой
Мариус Йосипой
-
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Краснодар-2
2
Велес
1
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 19:00
Велес
2 : 2
Краснодар-2
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 19:00
Велес
2
Краснодар-2
2