Матч завершен
Радник
Биелина
2:0
Матч завершен
Спартак
Трнава
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 20:00 МСК
11.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Спартак
мин
3
Митря
Богдан Митря
90
10
Дангубич
Филип Дангубич
90
31
Русов
Добривой Русов
90
Запасные
26
Болек
Петр Болек