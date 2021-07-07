Коннас Куэй - Алашкерт: 07 июля 2021 смотреть онлайн

Коннас Куэй
Коннас Куэй
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Коннас Куэй - Алашкерт: 07 июля 2021 смотреть онлайн

Алашкерт
Мартуни
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
7 июля 2021, 21:00 МСК
7.07.2021, 21:00 МСК
среда
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Предварительный состав

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Коннас Куэй
мин
1
Lewis Brass
Lewis Brass
22
Danny Davies
Danny Davies
2
John Disney
John Disney
4
Priestley Farquharson
Priestley Farquharson
3
Callum Roberts
Callum Roberts
23
Aeron Edwards
Aeron Edwards
16
James Owen
James Owen
20
Sameron Dool
Sameron Dool
12
Declan Poole
Declan Poole
10
Jamie Insall
Jamie Insall
17
Kris Owens
Kris Owens
Запасные
21
Samir Ujkani
Samir Ujkani
-
13
Oliver Byrne
Oliver Byrne
-
Алашкерт
мин
-
W. Batista
W. Batista
-
A. Grigoryan
A. Grigoryan
-
A. Glisic
A. Glisic
-
T. Galvao
T. Galvao