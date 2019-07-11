Матч завершен
Стьярнан
Гардабайр
2:1
Матч завершен
Левадия
Таллин
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 23:00 МСК
11.07.2019, 23:00 МСК
четверг
Составы
Левадия
мин
14
Круглов
Дмитрий Круглов
90
19
Осипов
Евгений Осипов
90
Запасные
36
Марин
Павел Марин