Матч завершен
Звезда
Санкт-Петербург
0:1
Матч завершен
Волга
Тверь
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
8 июля 2014, 15:00 МСК
8.07.2014, 15:00 МСК
вторник
Составы