Матч завершен
ДАК 1904
Дунайська Стреда
1:1
Матч завершен
Краковия
Краков
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 21:30 МСК
11.07.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
ДАК 1904
мин
13
Калмар
Жолт Калмар
90
4
Ронан
Коннор Ронан
90
31
Дэвис
Эрик Дэвис
90
Краковия
мин
5
Гол
Януш Гол
90
4
Ханка
Сержу Ханка
90
Запасные
34
Дитятьев
Алексей Дитятьев