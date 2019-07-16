Матч завершен
Шкендия
Тетово
1:2
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Нымме Калью
Таллин
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
16 июля 2019, 18:00 МСК
16.07.2019, 18:00 МСК
вторник
Составы
Шкендия
мин
7
Ибраими
Бесарт Ибраими
90
14
Радески
Марьян Радески
90
1
Захов
Костадин Захов
90
6
Муслиу
Визар Муслиу
90
4
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
90
Нымме Калью
мин
96
Лондак
Павел Лондак
90
26
Маркович
Андрей Маркович
90