Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Жрихан 67
Хасселбайнк 72
Жрихан 90
3:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Норрчепинг
Норрчепинг
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 20:30 МСК
15.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Хапоэль
мин
14
Саар
Бен Саар
90
1
Шеткус
Эрнестас Шеткус
90
17
Хасселбайнк
Найджел Хасселбайнк
72'
72'
90
20
Таха
Лоай Таха
90
26
Биттон
Бен Биттон
90
3
Келтьенс
Давид Келтьенс
90
8
Кабха
Марван Кабха
90
Запасные
7
Жрихан
Нив Жрихан
67', 90'
Норрчепинг
мин
4
Жерсон
Ларс Жерсон
90
21
Терн
Симон Терн
90
5
Ниман
Кристоффер Ниман
90
7
Франссон
Александер Франссон
90
10
Скрабб
Симон Скрабб
90
99
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
90
Запасные
97
Вайкла
Андреас Вайкла
22
Смит
Иан Смит
14
Бинаку
Эгзон Бинаку