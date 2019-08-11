Матч завершен
Саарбрюккен
Саарбрюккен
3:2
Матч завершен
Регенсбург
Регенсбург
Безушков 64
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
11 авг. 2019, 16:30 МСК
11.08.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Регенсбург
мин
-
Безушков
Макс Безушков
64'
64'
90