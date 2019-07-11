Матч завершен
Лачи
Лач
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 18:30 МСК
11.07.2019, 18:30 МСК
четверг
Составы
Лачи
мин
66
Домджони
Тони Домджони
90
Хапоэль
мин
4
Витор
Мигел Витор
90
14
Саар
Бен Саар
90
1
Шеткус
Эрнестас Шеткус
90
17
Хасселбайнк
Найджел Хасселбайнк
90
20
Таха
Лоай Таха
90
2
Биттон
Бен Биттон
90
7
Жрихан
Нив Жрихан
90
Запасные
3
Келтьенс
Давид Келтьенс
8
Кабха
Марван Кабха