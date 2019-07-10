Матч завершен
Дандолк
Дандолк
0:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Рига
Рига
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
10 июля 2019, 21:45 МСК
10.07.2019, 21:45 МСК
среда
Составы
Дандолк
мин
1
Роджерс
Гэри Роджерс
90
2
Гэннон
Син Гэннон
90
5
Шилдс
Крис Шилдс
90
8
Маунтни
Джон Маунтни
90
11
МакИлэни
Патрик МакИлэни
90
Запасные
20
МакКари
Аарон МакКари
44
Бойл
Эндрю Бойл
3
Гартленд
Брайан Гартленд
14
Мэсси
Дэйн Мэсси
18
Бенсон
Робби Бенсон
Рига
мин
10
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
90
8
Ругинс
Ритварс Ругинс
90
5
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
27
Дебелко
Роман Дебелко
90
Запасные
13
Габовс
Владислав Габовс
92
Ракельс
Денис Ракельс