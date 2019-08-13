Матч завершен
Дандолк
Дандолк
1:3
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Слован
Братислава
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
13 авг. 2019, 22:00 МСК
13.08.2019, 22:00 МСК
вторник
Составы
Дандолк
мин
1
Роджерс
Гэри Роджерс
90
2
Гэннон
Син Гэннон
90
44
Бойл
Эндрю Бойл
90
14
Мэсси
Дэйн Мэсси
90
5
Шилдс
Крис Шилдс
90
8
Маунтни
Джон Маунтни
90
Запасные
20
МакКари
Аарон МакКари
3
Гартленд
Брайан Гартленд
11
МакИлэни
Патрик МакИлэни
Слован
мин
27
Холман
Давид Холман
90
29
Божиков
Василь Божиков
90
9
Шпорар
Андраж Шпорар
90
Запасные
23
Сухоцкий
Артем Сухоцкий
10
Рабиу
Ибрагим Рабиу