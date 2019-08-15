Матч завершен
Валлетта
Валлетта
0:4
прошлый матч 1 : 5
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Муртазаев 25
Томасов 37
Муртазаев 68
Томасов 89
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 21:00 МСК
15.08.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Валлетта
мин
19
Зерафа
Джозеф Зерафа
90
5
Камильери
Райан Камильери
90
Астана
мин
2
Рукавина
Антонио Рукавина
90
1
Ерич
Ненад Ерич
90
44
Постников
Евгений Постников
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
37'
89'
37', 89'
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
10
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
90
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
25'
68'
25', 68'
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
6
Томашевич
Жарко Томашевич
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
73
Жалмукан
Дидар Жалмукан
32
Джанга
Ранхело Джанга