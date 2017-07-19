Матч завершен
Дюделанж
Дюделанж
0:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Де Камарго 40
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2017, 19:00 МСК
19.07.2017, 19:00 МСК
среда
Составы
Дюделанж
мин
-
Тюрпель
Давид Тюрпель
90
АПОЭЛ
мин
-
Де Камарго
Игор Де Камарго
40'
40'
90
-
Вандер
Вандер
90