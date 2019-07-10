Матч завершен
Слован
Братислава
Шпорар 82
1:1
Матч завершен
Сутьеска
Никшич
Кояшевич 90
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
10 июля 2019, 21:15 МСК
10.07.2019, 21:15 МСК
среда
Составы
Слован
мин
23
Сухоцкий
Артем Сухоцкий
90
11
Дразич
Деян Дразич
90
29
Божиков
Василь Божиков
90
9
Шпорар
Андраж Шпорар
82'
82'
90
Запасные
10
Рабиу
Ибрагим Рабиу
27
Холман
Давид Холман
Сутьеска
мин
15
Шофранац
Александар Шофранац
90
7
Кояшевич
Дамир Кояшевич
90'
90'
90