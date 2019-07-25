Матч завершен
ЦСКА
София
1:0
Матч завершен
Осиек
Осиек
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 20:30 МСК
25.07.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
ЦСКА
мин
30
Черняускас
Винтас Черняускас
90
21
Фаббрини
Диего Фаббрини
90
11
Занев
Петар Занев
90
15
Малинов
Кристиян Малинов
90
16
Бикель
Янио Бикель
90
Запасные
25
Альбентоса
Рауль Альбентоса
4
Чорбаджийски
Божидар Чорбаджийски
14
Соломон-Отабор
Вив Соломон-Отабор
9
Уотт
Тони Уотт
Осиек
мин
5
Кляйнхайзлер
Ласло Кляйнхайзлер
90
9
Манце
Антонио Манце
90