Сатурн - Знамя: 28 июля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:2

Сатурн - Знамя: 28 июля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Знамя
Ногинск
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

Россия
28 июля 2021, 19:00 МСК
28.07.2021, 19:00 МСК
среда
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Матч окончен 0:2
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