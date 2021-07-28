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Кубок России
Сатурн VS Знамя
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Сатурн - Знамя: 28 июля 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:2
Сатурн - Знамя: 28 июля 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Знамя
Ногинск
Кубок России, 1/128 финала
Кубок России,
Россия
28 июля 2021, 19:00 МСК
28.07.2021, 19:00 МСК
среда
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Матч окончен 0:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча