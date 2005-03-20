Сатурн - Амкар: 20 марта 2005 смотреть онлайн

Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:0

Сатурн - Амкар: 20 марта 2005 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
20 марта 2005, 18:00 МСК
20.03.2005, 18:00 МСК
воскресенье
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Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 18:00
Сатурн
2 : 2
Амкар
12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 18:00
Сатурн
2
Амкар
2
25.07.2010 25 июля 2010 вс 15:30
Амкар
0 : 1
Сатурн
25.07.2010 25 июля 2010 вс 15:30
Амкар
0
Сатурн
1
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 13:00
Сатурн
2 : 0
Амкар
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 13:00
Сатурн
2
Амкар
0
29.05.2009 29 мая 2009 пт 16:00
Амкар
0 : 2
Сатурн
29.05.2009 29 мая 2009 пт 16:00
Амкар
0
Сатурн
2
28.09.2008 28 сент. 2008 вс 14:00
Сатурн
0 : 0
Амкар
28.09.2008 28 сент. 2008 вс 14:00
Сатурн
0
Амкар
0
07.05.2008 07 мая 2008 ср 17:15
Амкар
1 : 0
Сатурн
07.05.2008 07 мая 2008 ср 17:15
Амкар
1
Сатурн
0
03.11.2007 03 нояб. 2007 сб 14:00
Амкар
3 : 1
Сатурн
03.11.2007 03 нояб. 2007 сб 14:00
Амкар
3
Сатурн
1
30.06.2007 30 июня 2007 сб 15:00
Сатурн
2 : 0
Амкар
30.06.2007 30 июня 2007 сб 15:00
Сатурн
2
Амкар
0
13.10.2006 13 окт. 2006 пт 23:00
Амкар
1 : 0
Сатурн
13.10.2006 13 окт. 2006 пт 23:00
Амкар
1
Сатурн
0
29.04.2006 29 апр. 2006 сб 23:00
Сатурн
0 : 0
Амкар
29.04.2006 29 апр. 2006 сб 23:00
Сатурн
0
Амкар
0
23.07.2005 23 июля 2005 сб 16:00
Амкар
3 : 2
Сатурн
23.07.2005 23 июля 2005 сб 16:00
Амкар
3
Сатурн
2
20.03.2005 20 марта 2005 вс 18:00
Сатурн
2 : 0
Амкар
20.03.2005 20 марта 2005 вс 18:00
Сатурн
2
Амкар
0
17.07.2004 17 июля 2004 сб 23:00
Амкар
1 : 1
Сатурн
17.07.2004 17 июля 2004 сб 23:00
Амкар
1
Сатурн
1
02.07.2004 02 июля 2004 пт 23:00
Сатурн
1 : 1
Амкар
02.07.2004 02 июля 2004 пт 23:00
Сатурн
1
Амкар
1

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