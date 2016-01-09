Нортгемптон Таун - Милтон Кинс Донс: 09 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Нортгемптон Таун
Нортгемптон
2:2
Первый матч 0:3

Нортгемптон Таун - Милтон Кинс Донс: 09 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Милтон Кинс Донс
Милтон Кейнс
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
9 янв. 2016, 18:00 МСК
9.01.2016, 18:00 МСК
суббота
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Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Милтон Кинс Донс
3 : 0
Нортгемптон Таун
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Милтон Кинс Донс
3
Нортгемптон Таун
0
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Нортгемптон Таун
2 : 2
Милтон Кинс Донс
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Нортгемптон Таун
2
Милтон Кинс Донс
2

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