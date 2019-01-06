Престон - Донкастер Роверс: 06 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Престон
Престон
Хьюз 56
1:3

Престон - Донкастер Роверс: 06 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Донкастер Роверс
Донкастер
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
6 янв. 2019, 17:00 МСК
6.01.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
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Составы

Престон
мин
13
Кроу
Майкл Кроу
90
23
Хантингтон
Пол Хантингтон
90
2
Фишер
Дарнелл Фишер
90
16
Хьюз
Эндрю Хьюз
56'
56'
90
12
Галлахер
Пол Галлахер
90
11
Джонсон
Даниэль Джонсон
90
18
Ледсон
Райан Ледсон
90
29
Баркуйзен
Том Баркуйзен
90
19
Берк
Грэм Берк
90
45
Нмеча
Лукас Нмеча
90
Запасные
1
Радд
Деклан Радд
-
5
Кларк
Том Кларк
-
15
Вудс
Калум Вудс
-
8
Брауне
Алан Брауне
-
24
Магуайр
Шон Магуайр
-
21
Баркер
Брэндон Баркер
-
Донкастер Роверс
мин
11
Кроуфорд
Али Кроуфорд
90
Запасные
10
Роуи
Томми Роуи
-

События

Матч окончен 1:3
Желтая карточка
Пол Галлахер
71'
ГОЛ! 1:0
Эндрю Хьюз
56'
Желтая карточка
Райан Ледсон
38'

Прошлые матчи

06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Престон
1 : 3
Донкастер Роверс
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Престон
1
Донкастер Роверс
3

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