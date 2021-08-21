Металлург - Краснодар-2: 21 августа 2021 смотреть онлайн

Металлург
Липецк
-:-

Металлург - Краснодар-2: 21 августа 2021 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
21 авг. 2021, -:- МСК
21.08.2021, -:- МСК
суббота
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Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов