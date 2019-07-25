Матч завершен
Пюник
Ереван
2:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Яблонец
Яблонец-над-Нисоу
Долежал 53
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 16:30 МСК
25.07.2019, 16:30 МСК
четверг
Составы
Пюник
мин
66
Жестоков
Максим Жестоков
90
70
Шевчук
Сергей Шевчук
90
17
Едигарян
Артак Едигарян
90
9
Миранян
Артур Миранян
90
Запасные
1
Манукян
Гор Манукян
4
Белов
Антон Белов
Яблонец
мин
3
Хюбшман
Томаш Хюбшман
90
1
Гануш
Ян Гануш
90
25
Йовович
Владимир Йовович
90
8
Сикора
Ян Сикора
90
23
Бречка
Томаш Бречка
90
15
Долежал
Мартин Долежал
53'
53'
90
4
Югаш
Якуб Югаш
90
7
Поважанец
Якуб Поважанец
90
21
Матушек
Ян Матушек
90
Запасные
30
Хрубы
Властимил Хрубы
18
Акоста
Рафаэль Акоста
19
Храмоста
Ян Храмоста